В минэнерго Ирака рассказали, почему Иран прекратил подачу газа в страну

Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодами
Global Look Press

Иранские власти назвали похолодание в зимний период времени и технические неполадки основными причинами полного прекращения поставок газа в соседний Ирак, где сырье используется преимущественно для выработки электроэнергии. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Минэнерго Ирака Ахмеда Муса.

По его словам, поставки газа и так были недостаточными и составляли до прекращения импорта 5 млн кубометров в сутки из согласованных 25 млн.

Муса добавил, что из-за этого Багдад и центральные регионы Ирака уже не обеспечивались иранским газом, а сырье распределялось только в южных районах.

Руководитель пресс-службы ведомства отметил, что Ирак потерял от 4 тысяч до 4,5 тысячи киловатт электроэнергии из-за отсутствия поставок газа.

23 декабря министерство энергетики Ирака объявило о приостановке по техническим причинам поставок газа в страну из Ирана.

В Тегеране уточнили, что поставки были приостановлены из-за технических проблем на ряде энергетических объектов страны.

Ранее Трамп захотел наказать Иран за сотрудничество с РФ.

