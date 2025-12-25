На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия передаст на Украину 2 тысячи посылок для пленных

Москалькова: РФ передаст на Украину две тысячи посылок для российских пленных
Максим Блинов/РИА Новости

Две тысячи посылок для пленных Россия передаст на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Мы сегодня собрали 2 тысячи посылок для наших ребят с помощью Международного комитета Красного Креста. Каждому от родных передадим письмо, если родные хотят передать это письмо», — сказала она, отметив, что это зеркальная акция.

Омбудсмен рассказала, что 16 декабря Россия и Украина обменялись письмами для пленных, которые планируют доставить до Нового года.

Москалькова подчеркнула, что это очень важно, чтобы люди, находящиеся в плену, «получали информацию из дома и понимали, что государство с ними».

В ноябре она сообщала, что ежедневно находится на связи с родственниками находящихся в Сумской области Украины 12 жителей Курской области. Диалог по их возвращению все еще продолжается. Уполномоченный по правам человека отметила, что представители МККК обеспечивают находящихся в Сумах российских граждан необходимыми медикаментами, одеждой.

Ранее Москалькова рассказала об условиях жизни перемещенных в РФ из зоны боев украинцев.

