«Все только начинается»: Валиева опубликовала пост после завершения дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала пост, посвященный окончанию ее дисквалификации.

19-летняя спортсменка выложила фото в окружении огромных букетов цветов и воздушных шаров, на одном из которых написано: «С возвращением, Ками! Все только начинается».

«25.12.2025», — подписала публикацию фигуристка.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиевой посоветовали хорошо подумать над своим возвращением.