Запрет «серых схем» в России приведет к подорожанию и дефициту товаров

Ужесточение российскими властями таможенного контроля и запрет «серых схем» приведут к повышению цен на непродовольственные товары и возможному дефициту. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Запрет карго-схем и усиление проверок приведут к росту цен на основную массу FMCG-товаров до 10–15%, а в отдельных категориях — до 15–30%, считает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
Наиболее заметный скачок будет на маркетплейсах, особенно для электроники и одежды.
По мнению экспертов, процесс легализации рынка займет около 18 месяцев. Часть позиций может быть замещена локальными аналогами или альтернативными брендами.
8 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что ставит перед правительством и регионами на будущий год задачу по «обелению национальной экономики, то есть развитию прозрачной конкурентной деловой среды».
Ранее сообщалось, что россияне боятся привязки ИНН к банковским счетам.