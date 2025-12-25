На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запрет «серых схем» в России приведет к подорожанию и дефициту товаров

«Ъ»: решение властей обелить экономику в 2026 году грозит ростом цен на импорт
Shutterstock/Avigator Fortuner

Ужесточение российскими властями таможенного контроля и запрет «серых схем» приведут к повышению цен на непродовольственные товары и возможному дефициту. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Запрет карго-схем и усиление проверок приведут к росту цен на основную массу FMCG-товаров до 10–15%, а в отдельных категориях — до 15–30%, считает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Наиболее заметный скачок будет на маркетплейсах, особенно для электроники и одежды.

По мнению экспертов, процесс легализации рынка займет около 18 месяцев. Часть позиций может быть замещена локальными аналогами или альтернативными брендами.

8 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что ставит перед правительством и регионами на будущий год задачу по «обелению национальной экономики, то есть развитию прозрачной конкурентной деловой среды».

Ранее сообщалось, что россияне боятся привязки ИНН к банковским счетам.

