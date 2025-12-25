На жителя Карелии напали с ножом и утюгом ради 600 рублей

В Карелии мужчина напал на знакомого с ножом и отделался условным сроком

В Карелии осудили мужчину за разбойное нападение на знакомого ради 600 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Летом 2025 года двое мужчин напали на знакомого в Сортавале. Втроем они употребляли спиртные напитки и, когда запас алкоголя почти иссяк, потребовали у собутыльника деньги на выпивку. Тот ответил отказом, но нападавшие, вооружившись кухонным ножом и утюгом, отобрали у мужчины 600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»). Один из злоумышленников полностью признал вину и с учетом смягчающих обстоятельств получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, его обязали заплатить жертве 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Какое наказание получил его подельник, не уточняется.

