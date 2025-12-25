На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На жителя Карелии напали с ножом и утюгом ради 600 рублей

В Карелии мужчина напал на знакомого с ножом и отделался условным сроком
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Карелии осудили мужчину за разбойное нападение на знакомого ради 600 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Летом 2025 года двое мужчин напали на знакомого в Сортавале. Втроем они употребляли спиртные напитки и, когда запас алкоголя почти иссяк, потребовали у собутыльника деньги на выпивку. Тот ответил отказом, но нападавшие, вооружившись кухонным ножом и утюгом, отобрали у мужчины 600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»). Один из злоумышленников полностью признал вину и с учетом смягчающих обстоятельств получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, его обязали заплатить жертве 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Какое наказание получил его подельник, не уточняется.

Ранее пьяный грабитель ворвался с топором к пенсионерке ради шести тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами