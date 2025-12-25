Садальский оценил решение о выселении Долиной цитатой из фильма

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский оценил решение Мосгорсуда выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках цитатой про суд из фильма «Кавказская пленница». Об этом сообщает РИА Новости.

Он оценил ситуацию фразой из фильма «Кавказская пленница»: «Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире».

«Вот у нас самый гуманный суд в мире. Это правильное решение», — добавил Садальский.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница, Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказала, планирует ли Долина обжаловать решение о выселении.