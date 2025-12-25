Житель Курской области пострадал при атаке дрона

Хинштейн: мирный житель пострадал в Курской области при атаке дрона ВСУ

Мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник ударил по 53-летнему мужчине, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. Местный житель получил осколочные ранения головы, рук и ног.

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, добавил Хинштейн.

До этого в Минобороны РФ заявили, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Кроме того, уничтожены места производства ударных беспилотников и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре Украины.