Названы два главных разочарования в сезоне РПЛ

Экс-гендиректор «Спартака» Заварзин назвал команду одним из разочарований РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин назвал красно-белых и столичное «Динамо» разочарованием первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Всегда ждут положительный результат от «Спартака» и «Динамо». Но на сегодняшний день оба клуба разочаровали. «Динамо» особенно. В целом же чемпионат интересный, матчи интересные, такие боевые, азартные. Но, например, «Локомотив» сбавил обороты по ходу сезона», — отметил он.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Чемпионат России возобновится в конце февраля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
