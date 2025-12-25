Экс-полицейские получили сроки за нападение на студента с целью вымогательства

Полицейских из Санкт-Петербурга осудили за вымогательство денег у студента

В Санкт-Петербурге огласили приговор двум бывшим полицейским за превышение полномочий и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

В марте этого года 38-летний командир отделения взвода Никита Кильмаев и 25-летний сотрудник ППС Арсений Резнов, не имея на то оснований, задержали молодого человека 2004 года рождения, избили его и потребовали 20 тыс. рублей, угрожая составлением протокола и проблемами с учебой.

Кроме того, полицейские заставили юношу разблокировать телефон и начали копаться в личных фото. Когда он попытался сопротивляться, Резнов ударил потерпевшего коленом в живот, а потом заковал в наручники, причинив боль.

В итоге испуганный петербуржец согласился отдать деньги. Кильмаев и Резнов отвезли его к банкомату, где пострадавший указанную сумму и передал вымогателям.

Фигуранты признали вину в превышении должностных полномочий, но вымогательство отрицали до конца. В итоге Кильмаев получил 4 года 2 месяца исправительной колонии строгого режима, а Резнов — 5,5 лет. Суд оштрафовал каждого на 100 тыс. рублей и запретил осужденным занимать должности в правоохранительных органах на 5 и 6 лет соответственно.

