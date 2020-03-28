В Иране зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки

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В Иране зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом за сутки — 3 076 случаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава страны Киануш Джаханпур.

Число выявленных случаев за все время достигло 35 408. За последние сутки там скончались 139 человек, всего же на данный момент число летальных исходов составляет 2 517 человек. Выздоровели — 11 679 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.