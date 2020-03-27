В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый человек с коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.
Сообщается, что жертвой стала 56-летняя женщина. У погибшей было удалено одно легкое после онкологического заболевания.
«Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — сказали в оперативном штабе.
В России коронавирусом заразились 1036 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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