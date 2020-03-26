Двухлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковной Истре
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В Подмосковном городском округе Истра в результате пожара в жилом доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что еще двое человек пострадали. Погибший ребенок — 2018 года рождения.
Пожар произошел в одноэтажном дачном дома в СНТ «Истра-2».
Огонь удалось ликвидировать на площади 35 квадратных метров.
В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.
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