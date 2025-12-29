При пожаре на Камчатке не выжили четыре человека

В пожаре на Камчатке не выжили четыре человека, среди них — двое детей

Четыре человека, включая двоих детей, не выжили при пожаре в доме в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу улица Горького 15/2. В результате пожара четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, среди них — двое детей.

Отмечается, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи.

29 декабря во Владивостоке пожар охватил жилой дом площадью не менее 300 квадратных метров, проводится проверка. По данным прокуратуры Приморского края, инцидент произошел на Почтовом переулке в центре города.

До этого в Сочи произошел пожар в автосервисе. Оттуда огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. м. Пострадали три человека. Из торгового центра поблизости превентивно эвакуировали 328 человек.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на территории Пресненского суда.