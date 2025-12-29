Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянам рассказали о мошенничестве с «переоформлением» тарифа интернета

Мошенники стали рассылать письма о «переоформлении» тарифа интернета
Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали звонить россиянам под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета, с помощью кода из SMS они получают доступ к персональным данным пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, во время звонков аферисты называют адрес собеседника и предлагают сменить тариф домашнего интернета. Далее, если клиент не живет по названному адресу, злоумышленник предлагает удалить собеседника из базы.

Для реализации соответствующих мер мошенники просят назвать код, пришедший на телефон во время звонка. Отмечается, что получение такого кода открывает аферистам возможность получить доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные жертвы.

До этого газета «Известия» писала, что мошенники в преддверии новогодних праздников могут начать спекулировать на теме праздничных выплат.

Технический аккаунт-менеджер R-Vision Александр Винокуров отметил, что злоумышленники реализуют схемы с праздничными выплатами, поскольку в конце года россияне чаще совершают онлайн-покупки и менее критично относятся к сообщениям о денежном поощрении. По его словам, на этом фоне уведомления от госслужб и банков начинают выглядеть убедительнее.

Ранее МВД раскрыло новые методы мошенников для взлома «Госуслуг».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523717_rnd_7",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+