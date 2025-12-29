Россиянам рассказали о мошенничестве с «переоформлением» тарифа интернета

Мошенники стали звонить россиянам под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета, с помощью кода из SMS они получают доступ к персональным данным пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, во время звонков аферисты называют адрес собеседника и предлагают сменить тариф домашнего интернета. Далее, если клиент не живет по названному адресу, злоумышленник предлагает удалить собеседника из базы.

Для реализации соответствующих мер мошенники просят назвать код, пришедший на телефон во время звонка. Отмечается, что получение такого кода открывает аферистам возможность получить доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные жертвы.

До этого газета «Известия» писала, что мошенники в преддверии новогодних праздников могут начать спекулировать на теме праздничных выплат.

Технический аккаунт-менеджер R-Vision Александр Винокуров отметил, что злоумышленники реализуют схемы с праздничными выплатами, поскольку в конце года россияне чаще совершают онлайн-покупки и менее критично относятся к сообщениям о денежном поощрении. По его словам, на этом фоне уведомления от госслужб и банков начинают выглядеть убедительнее.

Ранее МВД раскрыло новые методы мошенников для взлома «Госуслуг».