Трамп заявил, что Россия не обстреливала ЗАЭС

Россия не совершала обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Он (президент России Владимир Путин — «Газета.Ru») хочет, чтобы она (ЗАЭС — «Газета.Ru») была запущена, и он не наносил по ней ракетных ударов, он ничем не бил по ней», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Россия не стала бы наносить удары по станции, поскольку это привело бы к опасной ситуации для всех.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

