Новости. Общество

В центре Владивостока горит жилое здание

Пожар площадью не менее 300 «квадратов» начался в жилом доме во Владивостоке
В центре Владивостока пожар охватил жилой дом площадью не менее 300 квадратных метров, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Произошло возгорание в квартире одного из жилых домов на Почтовом переулке в городе Владивостоке», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, площадь пожара, предварительно, составляет не менее 300 кв. м. На месте возгорания работают сотрудники МЧС.

В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, региональная прокуратура проконтролирует расселение пострадавших от пожара граждан.

21 декабря во Владивостоке произошло возгорание в административном здании, из которого спасатели эвакуировали 10 человек. По данным МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 11:56 по местному времени (4:56 мск). Пожарные подразделения прибыли на место происшествия через пять минут после сигнала.

Там уточнили, что к моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели, расположенные на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств вывели людей из опасной зоны.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на территории Пресненского суда.

