В МВД предупредили о мошеннической схеме с пожизненной выплатой дивидендов

Мошенники начали реализовывать схему, в ходе которой убеждают россиян брать кредиты, обещая пожизненную выплату дивидендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, в рамках схемы злоумышленники размещают объявления о якобы пожизненной выплате дивидендов россиянам, родившимся, например, до 1990 или 1991 года. После перехода по ссылке жертве предлагают оставить заявку на звонок от юриста. Вскоре с человеком связывается «консультант», который обещает ежемесячный доход после скачивания нескольких приложений.

Впоследствии, как отметили в МВД, жертва размещает на поддельном брокерском счете все свои накопления, а также берет кредит, который в результате попадает в руки мошенников. Схема реализуется до тех пор, пока человек не осознает, что связался со злоумышленниками, уточнили в ведомстве.

27 декабря в МВД сообщили, что мошенники в предновогодний период активно используют фальшивые акции, «сказочные скидки» и розыгрыши с обратным таймером для обмана россиян. Другие популярные уловки — создание фейковых страниц известных маркетплейсов со «скидками до 90%» и рассылка ссылок на фишинговые сайты, предназначенные для кражи банковских данных.

Ранее россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта».