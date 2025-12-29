Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В МВД предупредили о мошеннической схеме с пожизненной выплатой дивидендов

МВД: мошенники реализуют схему с обещанием пожизненной выплаты дивидендов
Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали реализовывать схему, в ходе которой убеждают россиян брать кредиты, обещая пожизненную выплату дивидендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, в рамках схемы злоумышленники размещают объявления о  якобы пожизненной выплате дивидендов россиянам, родившимся, например, до  1990 или 1991 года. После перехода по ссылке жертве предлагают оставить заявку на звонок от юриста. Вскоре с человеком связывается «консультант», который обещает ежемесячный доход после скачивания нескольких приложений.

Впоследствии, как отметили в МВД, жертва размещает на поддельном брокерском счете все свои накопления, а также берет кредит, который в результате попадает в руки мошенников. Схема реализуется до тех пор, пока человек не осознает, что связался со злоумышленниками, уточнили в ведомстве.

27 декабря в МВД сообщили, что мошенники в предновогодний период активно используют фальшивые акции, «сказочные скидки» и розыгрыши с обратным таймером для обмана россиян. Другие популярные уловки — создание фейковых страниц известных маркетплейсов со «скидками до 90%» и рассылка ссылок на фишинговые сайты, предназначенные для кражи банковских данных.

Ранее россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523711_rnd_5",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+