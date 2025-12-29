Президент Мексики заявила о погибших в результате схода поезда с рельсов

В результате схода поезда с рельсов в Мексике погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум в социальной сети X.

«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии», — написала глава государства.

Шейнбаум добавила, что пострадавших разместили в больницах Института социального страхования в городах Матиас-Ромеро и Салина-Крус, а также в медицинских учреждениях городов Хучитан и Икстепек.

Накануне утром головной вагон поезда, ехавшего в город Коацакоалькос, сошел с рельсов. Авария произошла в районе Нисанды в штате Оахака. В поезде находились 241 пассажир и девять членов экипажа. Власти сообщали о спасательных работах, во время которых была оказана помощь тем, кто при сходе локомотива с рельсов упал со склона высотой около семи метров.

