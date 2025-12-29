Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Президент Мексики заявила о погибших в результате схода поезда с рельсов

Президент Шейнбаум: при аварии пассажирского поезда в Мексике погибли 13 человек
Henry Romero/Reuters

В результате схода поезда с рельсов в Мексике погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум в социальной сети X.

«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии», — написала глава государства.

Шейнбаум добавила, что пострадавших разместили в больницах Института социального страхования в городах Матиас-Ромеро и Салина-Крус, а также в медицинских учреждениях городов Хучитан и Икстепек.

Накануне утром головной вагон поезда, ехавшего в город Коацакоалькос, сошел с рельсов. Авария произошла в районе Нисанды в штате Оахака. В поезде находились 241 пассажир и девять членов экипажа. Власти сообщали о спасательных работах, во время которых была оказана помощь тем, кто при сходе локомотива с рельсов упал со склона высотой около семи метров.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523729_rnd_2",
    "video_id": "record::9c5f71a3-69e9-460e-aa9d-7356ed6f7a2e"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+