Преступная группировка получила материнский капитал на 600 несуществующих детей

В результате деятельности новосибирской этнической преступной группировки в России было похищено почти 250 млн рублей средств материнского капитала. Об этом сообщает газета «Известия».

По версии следствия, житель столичного региона обращался в многофункциональные центры Москвы и органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода и подавал заведомо ложные сведения о том, что присутствовал на родах в домашних условиях. После оформления свидетельств о рождении на 600 реально не существующих детей лжематери обращались в государственные органы за получением пособий и других социальных выплат.

Похитившие в общей сложности почти 250 млн рублей мошенники перемещались по стране. Поэтому следственным органам пришлось соединить в одно 89 уголовных дел в 24 российских регионах.

В феврале прокуратура Дагестана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения более чем на 277 млн рублей из средств материнского капитала.

