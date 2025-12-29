Трамп оценил состояние ЗАЭС

Трамп: ЗАЭС находится в хорошем состоянии и может быстро возобновить работу

Сегодня Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в хорошем состоянии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

По словам американского лидера, ЗАЭС может быстро возобновить работу. При этом Россия и Украина «работают над тем, чтобы открыть эту станцию», добавил глава Белого дома.

Трамп отметил, что обсуждал эту тему во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

