Россиянам рассказали, какие новые меры поддержки семей с детьми появятся в 2026 году

С 1 января 2026 года семьям с двумя и более детьми будет предоставляться новая мера поддержки – ежегодная семейная налоговая выплата. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Посредством осуществления данной выплаты будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ», — пояснил он.

Эксперт отметил, что для получения семейной налоговой выплаты необходимо будет подать заявление через портал «Госуслуги» либо лично обратиться в Социальный фонд или МФЦ.

Также он рассказал, что с 1 января вырастут размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. По словам Балынина, размеры таких выплат будут составлять 124 702,2 рубля при одноплодной беременности и 138 953,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности. Он подчеркнул, что эти цифры более чем на 20% превосходят минимальные размеры данных пособий, используемые в текущем году.

До этого сообщалось, что максимальный размер единого пособия на детей с 1 января 2026 года увеличится до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по России составит около 18 371 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как получить налоговые вычеты на детей.