Новости. Общество

Россиян предупредили о сильном похолодании на новогодних праздниках

«Известия»: в России ожидается сильное похолодание на новогодних праздниках
Pavel Golovkin/AP

В России в новогодние праздники ожидается сильное похолодание. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на метеорологов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что снег, который накрыл европейскую часть России в результате циклона, будет лежать все праздники. При этом в центральной части страны морозы начнут набирать силу, из-за чего к новогодней ночи в Москве температура воздуха составит -10...-12°C.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова добавила, что в начале следующей недели мороз охватит почти всю европейскую часть России.

«В Москву в канун Нового года придет крепкий морозец. Температура опустится ниже нормы на 2–3°C. В ночные часы будет подмораживать до -15°C, днем — до -10°C. Холодная погода проникла на Северный Кавказ, Нижнюю и Среднюю Волгу», — сказала специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах в новогодние праздники температура воздуха будет на 7–18°C ниже нормы. По его словам, в ЯНАО столбики термометров опустятся до -40...-43°C, а в ХМАО — до -33...-40°C.

Ранее Камчатку накрыл «снежный апокалипсис».

