Американский политолог дал крайне низкую оценку переговорам Трампа и Зеленского

Состоявшиеся переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стали по ключевым вопросам «пустышкой». Об этом ТАСС заявил американский дипломат в отставке Джеймс Карден.

По его словам, переговоры в Майами не принесли ничего нового и обернулись невнятными обещаниями, заверениями в обеспечении прогресса и возможностью для украинского лидера попозировать перед фотокамерами с главой Белого дома.

Карден указал на отчет британской вещательной корпорации Би-би-си об итоговой пресс-конференции Трампа и Зеленского, в котором говорится, что территории Украины и контроль над ними, по словам президента США, остаются самым сложным нерешенным вопросом, и ни тот, ни другой лидер не предложили пути вперед к решению проблемы, за исключением подтверждения намерения встретиться вновь. Политолог подчеркнул, что это хорошо обобщает совершенно пустую суть происшедшего, «еще одного пирожка ни с чем».

29 декабря Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского побила рекорд по длительности.