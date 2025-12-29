Россиян предостерегли от употребления алкоголя на морозе

В зимний период многие люди стремятся согреться, употребляя алкогольные напитки, однако такая практика может быть крайне опасной для здоровья. Несмотря на распространенное мнение, спиртное на морозе не только не помогает сохранить тепло, но и значительно увеличивает риск переохлаждения и обморожений. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев.

«После употребления алкоголя происходит расширение сосудов кожи, из-за чего возникает приятное ощущение тепла. Однако это ощущение является обманчивым. Расширение сосудов приводит к тому, что тепло начинает быстрее уходить через кожу, а внутренняя температура тела снижается. В результате организм начинает стремительно охлаждаться, несмотря на субъективное чувство согревания, что значительно повышает риск переохлаждения», — объяснил специалист.

Переохлаждение представляет собой опасное состояние, при котором температура тела падает ниже нормы. Как отметил врач, на открытых участках тела — ушах, носу, пальцах рук — особенно при сильном морозе и недостаточной защите повреждения могут возникать очень быстро, буквально за считанные минуты. Кожа при этом может становиться бледной, онемевшей и болезненной, а при отсутствии своевременной помощи возможно ее отмирание.

«Уже через 30 минут — 1 час без защиты и достаточного утепления начинает снижаться работа внутренних органов, включая сердце, мозг и почки, что без медицинского вмешательства может привести к тяжелым последствиям или даже смерти», — подчеркнул Чулев.

Дополнительную опасность, по его словам, представляет влияние алкоголя на нервную систему. Спиртное притупляет рецепторы и снижает остроту восприятия, из-за чего человек хуже чувствует холод и не всегда способен вовремя заметить тревожные симптомы.

«В состоянии алкогольного опьянения замедляются реакции, увеличивается время отклика, снижается способность адекватно оценивать ситуацию и осознавать риск. В холодных условиях это особенно опасно, поскольку ослабленная чувствительность к признакам переохлаждения и обморожений может привести к запоздалым действиям и отсутствию необходимых мер защиты», — предупредил врач.

В заключение он отметил, что алкоголь не согревает, а лишь создает ложное ощущение тепла и безопасности, что нередко приводит к переоценке собственных возможностей и игнорированию признаков переохлаждения.

«В сложных зимних условиях следует отдавать предпочтение проверенным способам согревания — теплой одежде, напиткам без крепкого алкоголя и отказу от употребления спиртного на морозе», — резюмировал специалист.

Ранее россиянам раскрыли состав целебного напитка при похмелье.