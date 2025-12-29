Размер шрифта
«Мисс Россию — 2022» похитили и пытались изнасиловать на Бали

«Мисс России — 2022» Линникова заявила, что ее пытались изнасиловать на Бали
Алексей Никольский/РИА Новости

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. Соответствующее заявление модель сделала в видеообращении, размещенном на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам девушки, некий «восточный» мужчина силой удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и пытался ее изнасиловать.

Также Линникова рассказала, что весь день провела в полиции, искала переводчиков и писала заявление. Она отметила, что в Индонезии «очень хорошая защита» у женщин — жесткие законы в плане домашнего насилия. Модель выразила надежду, что нападавшего депортируют или посадят в тюрьму.

В декабре 2024 года Линникова обратилась в полицию после нападения таксиста в Санкт-Петербурге. Она сообщила, что конфликт с водителем такси начался из-за его грубого обращения. Модель заявила таксисту, что подаст жалобу на его работу. После этого мужчина схватил девушку и обматерил.

О нападении таксиста в Санкт-Петербурге Линникова до этого заявила в своем Telegram-канале. В комментариях она уточнила, что «побоев не было». При этом девушку возмутило, что, несмотря на жалобу, деньги за поездку были списаны с ее счета.

Ранее россиянка уехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство.

