Стало известно, насколько сократилась покупательная способность маткапитала

Покупательная способность материнского капитала за последние десять лет снизилась почти в два раза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ВНИИ труда «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала».

В нем говорится, что за данный период площадь жилья, доступная на средства сертификата, на первичном рынке сократилась более чем в два раза, на вторичном — на 35% по сравнению с пиком 2017 года.

Как заявила изданию управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в 2015 году на маткапитал можно было в среднем приобрести практически 9 кв. м, а в 2025-м — 3,5–4 кв. м. Сейчас на вторичном рынке 1 кв. м в среднем стоит порядка 120 тыс. рублей. Таким образом на средства сертификата можно купить почти 6 кв. м жилья.

В этом году размер маткапитала составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей — на второго, если денежные средства за первого получены не были.

Ведущий эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что снижение эффективности сертификата связано с тем, что за десять лет цены на жилье росли быстрее, чем проводилась индексация маткапитала.

До этого стало известно, что материнский капитал в текущем году чаще всего используют для оплаты обучения детей и в качестве ежемесячных выплат, а уже потом на улучшение жилищных условий.

