Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы в целях профилактики коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно распоряжению, каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

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