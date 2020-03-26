Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы в целях профилактики коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно распоряжению, каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.
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