Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, между участниками заседания произошел «обмен мнениями по текущей социально-экономической ситуации в стране». Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, были подняты, в том числе, «вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках».
«Обсудили также работу координационных структур по противодействию коронавирусу, включая усилия по разработке соответствующей вакцины», — добавил Песков.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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