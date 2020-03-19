Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило статистику по КНР

Число летальных исходов в Италии из-за коронавируса нового типа возросло до 3405. Таким образом, от этой инфекции в стране умерло больше человек, чем в Китае, где число жертв достигло 3245.

Об этом сообщает ANSA, ссылаясь на главу Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

Согласно поступившей информации, за минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.

При этом число инфицированных за сутки увеличилось на 4,5 тысячи человек. Общее число зараженных на текущий момент составляет почти 33,2 тысячи человек.