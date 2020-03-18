Московских пенсионеров попросили сидеть дома

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Пожилых жителей Москвы попросили оставаться дома в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Так, люди старше 60 лет получили по SMS и электронной почте специальную рассылку с просьбой отказаться от посещения мест массового скопления людей, а именно магазины, театры, а также торговые центры, кафе и стадионы.

В оперативном штабе подчеркнули, что тяжелее всего заболевание переносят пациенты старше 60 лет, поэтому именно им наиболее важно ограничить себя от выхода из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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