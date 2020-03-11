Во Франции за сутки выявили около 500 случаев заражения коронавирусом

Во Франции за сутки врачи диагностировали коронавирус примерно у 500 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

Таким образом, во Франции заразились 2281, скончались 48, находятся в реанимации 105 человек.

На данном этапе власти не будут принимать дополнительные меры по сдерживанию инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч, при этом выздоровели почти 67 тысяч, а погибли — 4 375 человек.

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