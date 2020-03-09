Первая смерть от коронавируса случилась в Египте

Немецкий турист умер в Египте из-за нового коронавируса, став первой жертвой данной инфекции в этой стране. Об этом сообщает издание The Daily Star, ссылаясь на Миндзрав Египта.

По данным ведомства, 60-летний мужчина прилетел в Хургаду неделю назад.

Всего число зараженных в Египте возросло до 55 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3650 человек.

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