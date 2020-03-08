Число зараженных коронавирусом в Швеции превысило 200

В Швеции коронавирусом заразились уже 203 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Самое большое количество заболевших зафиксировано в Стокгольме — 115 случаев.

Большинство заболели за пределами Швеции, в Италии или Иране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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