Число зараженных коронавирусом в Швеции превысило 200
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В Швеции коронавирусом заразились уже 203 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.
Самое большое количество заболевших зафиксировано в Стокгольме — 115 случаев.
Большинство заболели за пределами Швеции, в Италии или Иране.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.
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