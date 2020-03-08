В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса

Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.

Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

По данным комитета, 1661 из зараженных инфекцией вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.

«В настоящий момент болеют 20 533 человека (5264 человек пребывают в тяжелом состоянии), 57 065 человек выписаны из больниц, 3097 скончались», — указано в сообщении госкомитета.

Как стало известно, за последние сутки в КНР были зарегистрированы 44 новых случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3579 человек.

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