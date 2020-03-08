У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус

Коронавирус нового типа выявили у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно поступившей информации, посетитель не имел контактов с Трампом и Байденом, а также не ходил на мероприятия в главном зале.

«Администрация Трампа в курсе ситуации, и мы продолжим регулярные контакты со всеми необходимыми государственными официальными лицами», — говорится в сообщении.

Как стало известно, американский лидер выступил на конференции, которая проходила под Вашингтоном в конце февраля, в заключительный день мероприятия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.