Песков рассказал о поиске автора ложных сообщений о «минировании» самолетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы страны разыскивают автора сообщений о «минировании» самолетов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, поиском занимается ФСБ. Служба регулярно докладывает президенту о подобных событиях.

«В отношении таких людей спецслужбы и работают, эта работа публичной быть никак не может», — отметил пресс-секретарь Путина.

Он также выразил надежду, что анонимного минера рано или поздно поймают и накажут по закону.

5 марта стало известно, что неизвестные заминировали в России сразу три самолета. В целом за последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также один раз такое сообщение получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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