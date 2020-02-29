Около 8 тысяч человек стали участниками акции памяти Бориса Немцова в Москве

В Москве началась акция памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в мероприятии принимают участие около 8 тысяч человек.

В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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