Посол Китая в РФ заявил о возможности в течение марта победить коронавирус

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР может полностью ликвидировать коронавирус по стране в течение марта, передает РИА «Новости».

Чжан Ханьхуэй отметил, что по прогнозу, кроме провинции Хубэй, в других регионах страны возможно победить коронавирус уже в течение этого месяца.

Посол подчеркнул, что Пекин глубоко тронут поддержкой руководства и народа России в ситуации с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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