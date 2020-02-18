Граждане ЕС стали чаще приезжать в Россию

Граждане Евросоюза стали чаще посещать в Россию, сообщает RT со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ России.

В Россию за 2019 год приехало на 41,5 тысячу граждан из Евросоюза больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что всего в прошлом году Россию посетили 4,75 миллиона граждан ЕС. При этом больше всего приезжало финнов – 938,6 тысячи человек.

Также в России чаще всего бывали граждане Германии – 744,4 тысячи, Польши – 680,3 тысяч, Эстонии – 540 тысяч, Латвии – 365,7 тысячи и Литвы – 254 тысячи человек.

Кроме того, увеличилось число въезжающих из всех прибалтийских стран.

Чаще всего граждане Евросоюза посещали Россию с деловой целью – более 2 миллионов человек, а 1,5 миллиона человек как туристы.

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