В Испании два россиянина погибли, отравившись угарным газом

В одном из домов в испанском городе Дения обнаружили тела двух граждан России без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным полиции, мужчины, оба 1957 года рождения, умерли, отравившись угарным газом из-за неисправной газовой горелки для обогрева помещения.

Отмечается, что тела мужчин 10 февраля нашла женщина, которая работала в доме. Трупы находились на кроватях в разных комнатах.

Эксперты признаков незаконного проникновения в дом не зафиксировали.

Предполагается, что они погибли из-за неисправной газовой горелки, но окончательного вердикта по делу пока нет.

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