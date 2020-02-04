Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 414 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в провинции в китайской провинции Хубэй выросло до 414 человек, всего зараженных стало 13 522. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Так, за 3 февраля местные власти выявили 64 новых летальных исходов и 2345 новых заражений.

Согласно имеющимся данным, 1242 новых случая были зафиксированы в городе Ухань, который является эпицентром заболевания.

Отмечается, что по состоянию на 00.00 4 февраля по местному времени от коронавируса вылечились 396 жителей провинции Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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