В Москве в среду ожидается до +2°C

В Москве в среду, 29 января, ожидается облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от 0°C до +2°C. Местами небольшие осадки и гололедица, южный и юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -1°C — +1°C. Сохранятся небольшие осадки, местами гололедица. Направление и скорость ветра сохранятся.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, ночью – 739 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.