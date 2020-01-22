Матрасы с коноплей стали продавать в Британии
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В Великобритании в сети магазинов John Lewis начали продавать матрасы с наполнителем из конопли. Об этом сообщает Mail Online.
Уточняется, что таким образом компания спальных изделий выпустила матрасы, которые подлежат полной переработке.
Кроме того, в линейке также появились матрасы с наполнителем из овечьей шерсти и без использования клея.
Управляющий директор компании-производителя подчеркнул, что хлопок проигрывает конопле как лучший материал, поскольку меньше поглощает влагу.