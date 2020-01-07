Число жертв давки при прощании с Сулеймани возросло до 50 человек

__is_photorep_included12900062: 1

Число людей, погибших во время прощания с убитым главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани, продолжает расти, передает агентство ISNA.

Прощание было запланировано 7 января в Кермане.

По последним подсчетам, в давке погибли более 50 человек, большинство их них — мужчины. Кроме того, пострадавшими числятся еще свыше 200 человек.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg: Трамп спланировал убийство Сулеймани в конце декабря

— Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

— Десятки погибших в результате давки на похоронах генерала Сулеймани