Число жертв давки при прощании с Сулеймани возросло до 50 человек
Число людей, погибших во время прощания с убитым главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани, продолжает расти, передает агентство ISNA.
Прощание было запланировано 7 января в Кермане.
По последним подсчетам, в давке погибли более 50 человек, большинство их них — мужчины. Кроме того, пострадавшими числятся еще свыше 200 человек.
Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.
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