Стало известно о предполагаемом источнике звонков о минировании по России

Возглавляющий в Грузии «Антикризисный центр проблем безопасности» (АЦПБ) политолог Давид Пурцхванидзе рассказал о предполагаемом источнике анонимных звонков о минировании общественных учреждений, которые массово поступают по всей России. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Он отметил, что возможный источник «телефонного террора» использует купленные телефонные номера операторов из Европы и Грузии. Сам он может располагаться, по мнению политолога, под Киевом.

Массовые звонки о минировании общественных учреждений по всей России Пурцхванидзе назвал переходом мошенничества через звонки клиентам под видом банковских клерков к «шантажу целой страны».

В управлении московского МВД подтвердили, что в данном вопросе речь идет об иностранном источнике, поскольку из России «их было бы легко отследить».

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