Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой проработать предложение по дополнительным выплатам для ветеранов перед юбилеем Победы, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, необходимо установить дополнительные выплаты для ветеранов и других категорий граждан, которых «традиционно отмечали в преддверии праздников».

При этом Путин подчеркнул, что нужно достойно подготовиться к предстоящему юбилею, чтобы это мероприятие осталось в памяти молодого поколения.

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