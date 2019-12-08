МВД назвало число участников акций протестов в Киеве
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Министерство внутренних дел Украины огласило число участников акций оппозиции, которые проходят в Киеве накануне нормандского саммита. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Всего в акциях приняли участие около восьми тысяч человек.
Отмечается, что акции прошли в центре столицы Украине на Майдане Незалежности, сейчас участники протеста собрались возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что протесты приурочены к нормандскому саммиту, который пройдет 9 декабря в Париже. Участники требуют не идти на уступки России.
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