МВД назвало число участников акций протестов в Киеве

Министерство внутренних дел Украины огласило число участников акций оппозиции, которые проходят в Киеве накануне нормандского саммита. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего в акциях приняли участие около восьми тысяч человек.

Отмечается, что акции прошли в центре столицы Украине на Майдане Незалежности, сейчас участники протеста собрались возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что протесты приурочены к нормандскому саммиту, который пройдет 9 декабря в Париже. Участники требуют не идти на уступки России.

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