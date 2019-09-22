Эксперт назвал частые причины смерти россиян в Турции

Причиной смерти российских туристов на отдыхе в Турции зачастую становится невнимательность. Об этом РИА «Новости» рассказал генсек Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

По его словам, летальные случаи часто происходят из-за неумеренного употребления алкоголя в жарком климате и невнимательности туристов на отдыхе. В частности, он заявил, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила ПДД, поэтому пешеходам необходимо быть максимально внимательными.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться», — добавил Марков.

Он отметил, что российский туристы, выпив, «отправляются на подвиги», когда другие туристы сидят в теньке.

Ранее сообщалось, что автобус с россиянами перевернулся в Турции.