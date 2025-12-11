Стало известно о планах Германии вывести системы ПВО Patriot из Польши

Бундесвер планирует вывести системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Польши в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на военно-воздушные силы Германии.

Отмечается, что системы Patriot защищали транспортный узел в Жешуве недалеко от границы с Украиной. Системы ПВО обслуживали около 200 военнослужащих бундесвера.

В ВВС Германии уточнили, что разместить системы Patriot в Жешуве было особенно важно после инцидента с БПЛА в воздушном пространстве Польши. Задача по охране воздушного пространства переходит к ВВС Нидерландов.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что Киев намерен приобрести у Вашингтона 27 систем ПВО Patriot, а пока они изготавливаются, Европа могла бы одолжить свои.

По его словам, Киев тесно сотрудничает с союзниками для защиты неба, однако дело не продвигается. Он посетовал, что Британия и другие страны не хотят отправлять ВСУ истребители.

Ранее в Германии одобрили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине.