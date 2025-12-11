На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Германии вывести системы ПВО Patriot из Польши

N-tv: бундесвер выведет системы ПВО Patriot из Польши в ближайшие дни
true
true
true
close
Global Look Press

Бундесвер планирует вывести системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Польши в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на военно-воздушные силы Германии.

Отмечается, что системы Patriot защищали транспортный узел в Жешуве недалеко от границы с Украиной. Системы ПВО обслуживали около 200 военнослужащих бундесвера.

В ВВС Германии уточнили, что разместить системы Patriot в Жешуве было особенно важно после инцидента с БПЛА в воздушном пространстве Польши. Задача по охране воздушного пространства переходит к ВВС Нидерландов.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что Киев намерен приобрести у Вашингтона 27 систем ПВО Patriot, а пока они изготавливаются, Европа могла бы одолжить свои.

По его словам, Киев тесно сотрудничает с союзниками для защиты неба, однако дело не продвигается. Он посетовал, что Британия и другие страны не хотят отправлять ВСУ истребители.

Ранее в Германии одобрили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами