Минтранс ужесточит контроль за стоимостью стройки в аэропортах

Ъ: Минтранс ужесточит контроль за ценообразованием стройки в аэропортах
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс планирует усилить контроль над тем, как формируется стоимость строительных и ремонтных работ аэропортовой инфраструктуры. Об этом пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на итоги проверки Счетной палатой Федерального казенного учреждения «Ространсмодернизация».

По информации издания, проверка Счетной палаты выявила многомиллиардные нарушения с удорожанием контрактов, а также срывом сроков по работам. Нововведение коснется и будущих проектов частных холдингов за счет инфраструктурного сбора.

Уточняется, что в отраслевых актах поменяли формулировки расчета смет, чтобы исключить «двусмысленность корректировки цен контрактов». Как пишет «Ъ», теперь заказчикам будет рекомендовано перепроверять «гарантии финансовой добросовестности» подрядчика. Кроме того, Минтранс начнет обмениваться данными с Федеральной налоговой службой (ФНС) и самостоятельно устанавливать недобросовестных подрядчиков.

Представители отрасли полагают, что данная мера может усилить нагрузку на бизнес и отпугнуть добросовестных подрядчиков, однако эксперты считают подобные опасения преувеличенными, отмечают журналисты издания.

Ранее Минтранс призвали ввести выплаты для пострадавших от овербукинга россиян.

